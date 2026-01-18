14 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ایس ڈی اے ملازمین کا احتجاج
حیدر آباد پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتال، سخت پریشان ہیں، رہنما
حیدرآباد (بیورو رپورٹ)سہون ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایمپلائز ایسوسی ایشن سی بی اے (ایس ڈی اے ) جامشورو کے ملازمین نے 14 ماہ سے تنخواہیں اور پنشن نہ ملنے کے خلاف حیدرآباد پریس کلب کے سامنے غلام شبیر باجاری، غلام شبیر بنگ، مرتضی جمالی، زوہیب صدیقی، ندیم ظفر اور دیگر کی قیادت میں احتجاج کیا اور علامتی بھوک ہڑتال کی۔اس موقع پر رہنماں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے تنخواہوں اور پنشن کی مد میں 50 کروڑ روپے کی گرانٹ نہ ملنے کے باعث گریڈ ایک سے 18 تک کے ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ نگران حکومت کے دور میں تنخواہوں اور پنشن کے لیے 50 کروڑ روپے کی سمری بھیجی گئی تھی۔
جو موجودہ سندھ حکومت کے دور میں بھی منظور نہیں ہو سکی، جس کے باعث 400 سے زائد ملازمین گزشتہ 14 ماہ سے تنخواہوں اور پنشن سے محروم ہیں۔انہوں نے کہا کہ ایس ڈی اے کا منصوبہ مکمل ہو چکا، جس کے بعد ملازمین کو سرپلس قرار دینے کی ضرورت ہے، مگر سرپلس بھی نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کے گھروں میں فاقہ کشی کی صورتحال ہے، وہ بچوں کی تعلیم، علاج سمیت گھریلو اخراجات پورے کرنے سے قاصر ہیں۔انہوں نے وزیراعلی سے اپیل کی کہ 50 کروڑ کی گرانٹ منظور کر کے ملازمین میں بے چینی ختم کی جائے۔