سعید غنی نے کوسٹل ہائی وے حادثے کے زخمیوں کی عیادت کی

  • کراچی
کراچی(آئی این پی) وزیر محنت و افرادی قوت و سماجی تحفظ سندھ سعید غنی نے وزیر اعلیٰ کی سندھ کی ہدایت پر ہفتہ کوآغاخان اسپتال کراچی میں بلوچستان میں کوسٹل ہائی وے پر اورماڑہ کے قریب بس حادثہ میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔

اس موقع پر پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر اقبال ساند اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔ صوبائی وزیر نے اس سانحہ کے کراچی لائے گئے 6 زخمیوں کی عیادت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لئے دعا کی۔ اس موقع پر سعید غنی نے زخمیوں کے اہلخانہ کو سندھ حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایات پر ان تمام زخمیوں کا مکمل علاج سندھ حکومت کروائے گی۔

 

