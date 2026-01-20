بین الصوبائی منشیات سپلائرز گروہ کا کارندہ گرفتار
بین الصوبائی منشیات سپلائرز گروہ کا اہم کارندہ گرفتار، گرفتار ملزم سے دو کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی منشیات آئس برآمد،ملزم کو جمالی پل اسکیم 33 کے قریب سے گرفتار کیا گیا،منشیات سپلائی میں استعمال ہونے والی کار بھی تحویل میں لے لی گئی، گرفتار ملزم کی شناخت مزمل ولد محمد عمران کے نام سے ہوئی۔