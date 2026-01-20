صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
بین الصوبائی منشیات سپلائرز گروہ کا کارندہ گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)بین الصوبائی منشیات سپلائرز گروہ کا اہم کارندہ گرفتار، گرفتار ملزم سے دو کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی منشیات آئس برآمد،ملزم کو جمالی پل اسکیم 33 کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔۔۔

بین الصوبائی منشیات سپلائرز گروہ کا اہم کارندہ گرفتار، گرفتار ملزم سے دو کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی منشیات آئس برآمد،ملزم کو جمالی پل اسکیم 33 کے قریب سے گرفتار کیا گیا،منشیات سپلائی میں استعمال ہونے والی کار بھی تحویل میں لے لی گئی، گرفتار ملزم کی شناخت مزمل ولد محمد عمران کے نام سے ہوئی۔

 

