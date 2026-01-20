محراب پور:سیلفیاں لیتے 3 نوجوانوں سے موبائل فون چھن گئے
محراب پور(نمائندہ دنیا)کنڈیارو میں قومی شاہراہ پر چھنڈن موری پل پر سیلفی لینے جانیوالے سمیر سومرو، مزمل قریشی اور احسن کھوسو سے رہزنوں نے ڈھائی لاکھ مالیت کے تین موبائل فون، 12 ہزار روپے چھین لئے۔۔۔
کنڈیارو میں قومی شاہراہ پر چھنڈن موری پل پر سیلفی لینے جانیوالے سمیر سومرو، مزمل قریشی اور احسن کھوسو سے رہزنوں نے ڈھائی لاکھ مالیت کے تین موبائل فون، 12 ہزار روپے چھین لئے ، جبکہ بھریا روڈ تھانے کی حدود میں فتح پور محلہ میں مسجد علی اللہ سے چور دو بیٹریاں اور انورٹر چرا کر لے گئے۔