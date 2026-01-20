صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنڈیارو میں قومی شاہراہ پر چھنڈن موری پل پر سیلفی لینے جانیوالے سمیر سومرو، مزمل قریشی اور احسن کھوسو سے رہزنوں نے ڈھائی لاکھ مالیت کے تین موبائل فون، 12 ہزار روپے چھین لئے ، جبکہ بھریا روڈ تھانے کی حدود میں فتح پور محلہ میں مسجد علی اللہ سے چور دو بیٹریاں اور انورٹر چرا کر لے گئے۔

 

