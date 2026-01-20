صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گل پلازہ سانحہ:راشد سومرو، ہالیجوی ودیگر کا اظہار افسوس

  • کراچی
گل پلازہ سانحہ:راشد سومرو، ہالیجوی ودیگر کا اظہار افسوس

جیکب آباد(نمائندہ دنیا) جمعیت علماء اسلام سندھ کے صوبائی امیر مولانا عبدالقیوم ہالیجوی، صوبائی جنرل سیکریٹری علامہ راشد محمود سومرو اور صوبائی ناظم مولانا عبدالمالک ٹالپر نے۔۔۔

 گل پلازہ شاپنگ مال سانحے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور کروڑوں روپے کے مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ، انہوں نے کہا کہ یہ المناک سانحہ انتظامیہ، متعلقہ اداروں اور فائر سیفٹی نظام کی سنگین ناکامی کا واضح ثبوت ہے ، ایسے بڑے شاپنگ مالز میں حفاظتی انتظامات کی کمی انتہائی افسوسناک نتائج کا باعث بن رہی ہے ۔ حکومت اس سلسلے میں فوری اقدامات کرے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس