گل پلازہ سانحہ:راشد سومرو، ہالیجوی ودیگر کا اظہار افسوس
جیکب آباد(نمائندہ دنیا) جمعیت علماء اسلام سندھ کے صوبائی امیر مولانا عبدالقیوم ہالیجوی، صوبائی جنرل سیکریٹری علامہ راشد محمود سومرو اور صوبائی ناظم مولانا عبدالمالک ٹالپر نے۔۔۔
گل پلازہ شاپنگ مال سانحے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور کروڑوں روپے کے مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ، انہوں نے کہا کہ یہ المناک سانحہ انتظامیہ، متعلقہ اداروں اور فائر سیفٹی نظام کی سنگین ناکامی کا واضح ثبوت ہے ، ایسے بڑے شاپنگ مالز میں حفاظتی انتظامات کی کمی انتہائی افسوسناک نتائج کا باعث بن رہی ہے ۔ حکومت اس سلسلے میں فوری اقدامات کرے۔