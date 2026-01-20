صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:نالے سے لاش برآمد، محراب پور میں زخمی چل بسا

مرتضیٰ بگھیو جھگڑے میں زخمی ہوا، نالے سے ملی لاش کی حماد کے نام سے شناختکندھکوٹ میں گاڑی کی ٹکر، پنگریو کے قریب واٹر کورس میں گرنے سے 2بچے ہلاک

حیدر آباد، اندرون سندھ (نمائندگان)حیدر آباد میں نالے سے نوجوان کی لاش ملی، جبکہ محراب پور میں جھگڑے کا زخمی چل بسا، کندھکوٹ حادثے اور پنگریو میں ڈوبنے سے 2 بچے لقمہ اجل بن گئے۔ حیدر آباد میں رحمن ٹاؤن پھلیلی کے قریب گندے نالے سے نوجوان کی لاش ملی۔ متوفی کی شناخت حماد آرائیں کے نام سے ہوئی، جو گزشتہ رات سے لاپتہ تھا، اہلِ خانہ کے مطابق حماد رات سے گھر نہیں آیا تھا، صبح اسکی لاش نالے سے ملی، والد نے حادثاتی موت کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے اسے قتل قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نالہ اتنا گہرا نہیں کہ کوئی اس میں ڈوب جائے۔ محراب پور میں گروہی تصادم کا زخمی نوجوان مرتضی بگھیو دوران علاج زندگی کی بازی ہار گیا۔

مورو کے گاؤں ملو بگھیو میں زمین کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم کے دوران کلہاڑیاں، ڈنڈے لگنے سے مرتضیٰ زخمی ہوا تھا۔ ہالانی میں قومی شاہراہ پر حادثے میں چھ افراد زخمی ہوگئے ۔ ادھر کندھکوٹ کے قریب تھانہ بخشاپور کی حدود بڈانی لنک روڈ پر تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، حادثے میں کشمور شادی سے واپس آنے والا موٹر سائیکل سوار 10 سالہ بچہ پپو خالطی موقع پر ہی جاں بحق اور ایک خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ، جنہیں اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ پنگریو میں وشنو بھیل کا دو سالہ بیٹا نریش بھیل گھر کے قریب بہنے والے واٹر کورس میں گر کر لقمہ اجل بن گیا۔

 

