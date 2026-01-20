حیدر آباد:نالے سے لاش برآمد، محراب پور میں زخمی چل بسا
مرتضیٰ بگھیو جھگڑے میں زخمی ہوا، نالے سے ملی لاش کی حماد کے نام سے شناختکندھکوٹ میں گاڑی کی ٹکر، پنگریو کے قریب واٹر کورس میں گرنے سے 2بچے ہلاک
حیدر آباد، اندرون سندھ (نمائندگان)حیدر آباد میں نالے سے نوجوان کی لاش ملی، جبکہ محراب پور میں جھگڑے کا زخمی چل بسا، کندھکوٹ حادثے اور پنگریو میں ڈوبنے سے 2 بچے لقمہ اجل بن گئے۔ حیدر آباد میں رحمن ٹاؤن پھلیلی کے قریب گندے نالے سے نوجوان کی لاش ملی۔ متوفی کی شناخت حماد آرائیں کے نام سے ہوئی، جو گزشتہ رات سے لاپتہ تھا، اہلِ خانہ کے مطابق حماد رات سے گھر نہیں آیا تھا، صبح اسکی لاش نالے سے ملی، والد نے حادثاتی موت کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے اسے قتل قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نالہ اتنا گہرا نہیں کہ کوئی اس میں ڈوب جائے۔ محراب پور میں گروہی تصادم کا زخمی نوجوان مرتضی بگھیو دوران علاج زندگی کی بازی ہار گیا۔
مورو کے گاؤں ملو بگھیو میں زمین کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم کے دوران کلہاڑیاں، ڈنڈے لگنے سے مرتضیٰ زخمی ہوا تھا۔ ہالانی میں قومی شاہراہ پر حادثے میں چھ افراد زخمی ہوگئے ۔ ادھر کندھکوٹ کے قریب تھانہ بخشاپور کی حدود بڈانی لنک روڈ پر تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، حادثے میں کشمور شادی سے واپس آنے والا موٹر سائیکل سوار 10 سالہ بچہ پپو خالطی موقع پر ہی جاں بحق اور ایک خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ، جنہیں اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ پنگریو میں وشنو بھیل کا دو سالہ بیٹا نریش بھیل گھر کے قریب بہنے والے واٹر کورس میں گر کر لقمہ اجل بن گیا۔