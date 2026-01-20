صوبھو ڈیرو:جعلی کرنسی بنانے والے نیٹ ورک کے 2کارندے گرفتار
مشرف، شہباز سے 9لاکھ 50ہزار کی جعلی کرنسی برآمد، تفتیش میں اہم انکشافات متوقعمورو پولیس سے مقابلے میں رہزن زخمی، حیدر آباد میں 9منشیات فروش دھر لئے گئے
صوبھوڈیرو، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) پولیس نے جعلی کرنسی بنانے والے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 کارندے گرفتار کرلئے ، جن سے 9 لاکھ 50 ہزار کی جعلی کرنسی برآمد ہوئی ہے ، گرفتار ملزمان میں مشرف عرف شیرو شاہانی اور شہباز جامڑو شامل ہیں، ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے ، اہم انکشافات کی متوقع اور جعلی کرنسی کے دیگر سہولت کاروں کی تلاش جاری ہے ۔ ادھر مورو میں نیئر جتوئی لاڈھی پولیس کا دوران پٹرولنگ واردات کے ارادے سے کھڑے کرمنلز سے مقابلہ ہوا، جس میں ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، دیگر اسکے دو ساتھی فرار ہوگئے ۔ گرفتار ملزم کی شناخت مورو کے رہائشی بھائو فرید ولد علی نواز جویو کے نام سے ہوئی ہے۔
ملزم سے غیرقانونی پستول اور ایک چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ملزم کیخلاف مختلف تھانوں پر سنگین نوعیت کے کئی مقدمات درج ہیں۔ حیدرآباد پولیس کی مختلف کارروائیوں کے دوران 9 ملزمان گرفتار کرکے چرس، شراب اور مین پوری برآمدکرلی گئی۔ پولیس کے مطابق پنیاری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم حسن علی صدیقی کو گرفتار کیا، ٹنڈو یوسف پولیس نے ملزم عمران عرف ڈبا قاضی اور آصف کو گرفتار کیا۔ سٹی پولیس نے ملزم سنتوش میگھواڑ، حالی روڈ پولیس نے ملزم طاہر اور سید شان کو گرفتار کیا۔ ہٹڑی پولیس نے کارروائی ملزم شعیب علی پنہور کو گرفتار کیا۔ تمام ملزمان کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔