سپلا نے بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے دھرنے کا اعلان کردیا
ڈگری کالج نوڈیرو میں بھرپور احتجاج، میل ٹیچرز کی ڈی پی سی منعقد کی جائے ، رہنمابورڈ ون، ٹو میں ترقی، فائیو ٹائر منظوری، غریب طلبا کوکتب فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ
نوڈیرو(نمائندو دنیا)سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن (سپلا) نے بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے دھرنے کا اعلان کردیا، سپلا یونٹ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج نوڈیرو کی جانب سے مرکزی کال پر 19 جنوری 2026ء کو کالج کے احاطے میں بھرپور احتجاج کیا گیا۔ جسکی قیادت سپلا یونٹ صدر عابد سکندر کھوکھر نے کی۔ احتجاج کے دوران مقررین نے مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا کہ میل لیکچررز کی ڈی پی سی کا فوری انعقاد کیا جائے ،بورڈ ون اور بورڈ ٹو میں جلد ترقی دی جائے ،فائیو ٹائر کی منظوری دی جائے ، سندھ کے غریب طلبہ کے لیے درسی کتب کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ شرکا نے بازؤوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اپنے جائز مطالبات کے حق میں نعرے لگائے اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ حقوق کے حصول تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔
یونٹ نوڈیرو کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ مرکزی قیادت کے آئندہ پروگرام کے مطابق 22 جنوری کو سکھر پارک میں سپلا سکھر ریجن کے احتجاج میں بھرپور شرکت کی جائے گی، جبکہ 12 فروری کو بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے سپلا کی کال پر ہونے والے دھرنے میں بھی مکمل شرکت یقینی بنائی جائے گی۔ آخر میں یونٹ صدر عابد سکندر کھوکھر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری کالجز سے مطالبہ کیا کہ سندھ سروس ٹریبونل کے فیصلے کی روشنی میں میل لیکچررز کی سینیارٹی لسٹ مرتب کر کے فوری ڈی پی سی کرائی جائے اور تمام مطالبات تسلیم کیے جائیں۔