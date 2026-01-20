سانحہ گل پلازہ نے سینکڑوں گھرانے اجاڑ دیئے ، تاجر رہنما
قیمتی جانوں کے ضیاع سمیت لوگوں کا روزگار بھی لمحوں میں ختم، احمد اویسسانحہ محکموں کی نااہلی، کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے ، سنی تحریک رہنما
حیدرآباد (بیورو رپورٹ)چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے قائم مقام صدر احمد ادریس چوہان نے کراچی کے معروف تجارتی مرکز گل پلازہ میں پیش آنے والے افسوسناک آتشزدگی کے واقعہ پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سانحہ نہ صرف کئی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنا بلکہ سینکڑوں خاندانوں کا روزگار بھی ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔انہوں نے کہا کہ اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق درجنوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد افراد تاحال لاپتہ ہیں اور سینکڑوں دکانیں جل کر خاکستر ہو چکی ہیں جس سے تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے ۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو صرف متاثرہ خاندانوں ہی نہیں بلکہ پوری تاجر برادری کے دل پر لگا ہے۔
انہوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ تاجروں اور مزدوروں کو فوری مالی امداد، معاوضہ اور بحالی پیکیج فراہم کیا جائے ۔ دوسری جانب پاکستان سنی تحریک کے سینئر مرکزی نائب صدر محمد خالد قادری نے اپنے بیان میں سانحے کومحکموں کی نااہلی قرار دیا، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ریونیو دینے والے کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا، گل پلازہ اسکی زندہ مثال ہے ۔ ہر تھوڑے دن کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے اور تھوڑے دن بعد خاموشی چھا جاتی ہے ۔ 24گھنٹوں میں آگ پر قابو نہ پایا جاسکا۔ فائر بریگیڈ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ آئی۔ آلات مکمل نہ تھے ذمہ دار کون ؟ یہ صرف ایک جلتی ہوئی مارکیٹ نہیں بلکہ اس ملک کی جلتی ہوئی معیشت ہے ۔