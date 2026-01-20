نوابشاہ:ڈائریکٹر محتسب کا جیل کا دورہ، قیدیوں سے ملاقات
خان محمد کا قیدیوں کے حالات، سہولیات کا جائزہ، جیل کے حصوں کا معائنہقیدیوں کی بہتر رہنمائی، تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات کو یقینی بنانے پر زور دیا
نوابشاہ (بیورو رپورٹ)ریجنل ڈائریکٹر محتسبِ اعلیٰ شہید بینظیرآباد خان محمد زرداری نے ڈسٹرکٹ جیل شہید بینظیرآباد کا دورہ کرکے جیل میں قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، قیدیوں کے حقوق و حالاتِ زندگی اور جیل انتظامیہ کی کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ریجنل ڈائریکٹر خان محمد زرداری نے جیل کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، جن میں طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، صفائی، کھانے کے معیار اور رہائش کی سہولیات شامل تھیں۔ انہوں نے قیدیوں سے بھی ملاقاتیں کیں تاکہ ان کی شکایات، ضروریات اور سہولیات کے بارے میں براہِ راست معلومات مل سکیں، خان محمد زرداری نے جیل انتظامیہ پر زور دیا کہ جیل قوانین کے تحت قیدیوں کو بنیادی انسانی حقوق، بہتر طبی علاج اور ایک صاف و محفوظ ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جیل کا دورہ صوبائی محتسبِ اعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایات پر کیا گیا۔ ریجنل ڈائریکٹر نے جیل میں قیدیوں کی بہتر رہنمائی، تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر جیل سپرنٹنڈنٹ غلام رسول مشوری نے ریجنل ڈائریکٹر محتسب اعلیٰ کو جیل مینوئل کے تحت قیدیوں کو ملنے والی سہولیات کے متعلق تفصیلی آگاہی دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مرتضیٰ گوہر صالحانی، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ذوالفقار رند، اسسٹنٹ جیل سپرنٹنڈنٹ صدا حسین زرداری کے علاوہ محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔