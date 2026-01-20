تاجروں کو شدید مالی دھچکا
کراچی(بزنس رپورٹر)گُل پلازہ میں پیش آنے والے المناک آتشزدگی کے واقعے نے شہر کے تاجروں کو شدید مالی دھچکا پہنچایا ہے۔
صدر کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن رضوان عرفان کے مطابق اس سانحے میں تقریباً 1200 دکانیں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوگئیں، جن میں سے تقریباً 250 دکانیں الیکٹرانک ڈیلرز کی تھیں جو مکمل تباہ ہوچکی ہیں ۔انہوں نے بتایا کہ تقریباً 5 ارب روپے مالیت کا سامان جل گیا جبکہ تمام دکانوں، انفرااسٹرکچر اور اسٹاک کی مجموعی مالیت 20 سے 25 ارب روپے کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔