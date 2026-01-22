صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہدادپور:ٹرین کی زد میں آکر ایک شخص جاں بحق

شہدادپور:ٹرین کی زد میں آکر ایک شخص جاں بحق

شہدادپور(نمائندہ دنیا)شہدادپور لنڈو اسٹیشن کے قریب ٹریک کراس کرتے ہوئے لاہور سے کراچی جانے والی گرین ایکسپریس ٹرین کی زد میں آکر نامعلوم شخص جاں بحق ہوگیا۔

 لاش کو ریلوے پولیس نے تحویل میں لے کر شہدادپور کے سمس اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ نامعلوم شخص بظاہر درویش لگتا ہے اور اس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں تھا، جو خود ٹرین کے سامنے آ گیا۔ لاش کو شہدادپور کے مردہ خانے میں رکھا جائے گا جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔

