صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں سے بدفعلی کے مرکزی ملزم کی مزید تفصیلات سامنے آگئیں

  • کراچی
بچوں سے بدفعلی کے مرکزی ملزم کی مزید تفصیلات سامنے آگئیں

کراچی(این این آئی)کراچی میں 100 بچوں سے بدفعلی میں ملوث مرکزی ملزم عمران سے تفتیش سے متعلق انکشاف مزید تفصیلات سامنے آگئیں۔

تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزم کا پنجاب کا مجرمانہ ریکارڈ حاصل کرلیا گیا ہے، ملزم کے خلاف 2018 سے 2023 تک 8 مقدمات سامنے آئے ، مختلف نوعیت کے مقدمات ملتان اور گردونواح میں درج ہیں۔ذرائع کے مطابق ملزم کے خلاف بچوں کے ساتھ بدفعلی، اغوا اور اقدام قتل کے مقدمات شامل ہیں، ملزم کی بیوی 2024 میں اسے چھوڑ کر بچوں سمیت فیصل آباد منتقل ہوئی اور اسی دوران ملزم پنجاب آتا جاتا رہتا تھا۔تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزم کا ڈی این اے 8 متاثرہ بچوں سے میچ کر گیا ہے ۔حکام کے مطابق ملزم کو 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن