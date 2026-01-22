مقابلے میں زخمی ملزم موٹرسائیکل لفٹر گروہ کا سرغنہ نکلا
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پولیس مقابلہ میں گرفتار زخمی ملزم بین الصوبائی موٹر سائیکل لفٹر گروہ (خضدار گینگ) کا سرغنہ نکلا،فیروز آباد پولیس کا شہید ملت روڈ کے قریب ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔۔۔
فائرنگ کے تبادلے میں ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا گرفتار زخمی ملزم کی شناخت فرحان ولد اکبر علی کے نام سے ہوئی ہے ،ملزم سے غیر قانونی اسلحہ گولیاں، موبائل فون اور نقدی رقم برآمد ہوئی،ملزم سے برآمد ہونے والی موٹر سائیکل فیروز آباد سے چھینی گئی تھی، ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم سے درجنوں موٹر سائیکلیں چھینے جانے کے انکشافات، ملزم کا گروہ دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل چھینتا تھا،چھینی گئی موٹر سائیکلیں خضدار، حب اور وندر کے علاقوں میں سستے دام فروخت کی جاتی تھیں، گرفتار ملزم سے کراچی کے مختلف علاقوں میں لوٹ مار کی وارداتوں کا انکشاف ہوا، گرفتار ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی حاصل کیا جارہا ہے ،مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے ، مزید تفتیش جاری ہے۔