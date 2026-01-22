رینجرز کی کارروائی ،نیوکراچی سے 4بھتہ خور گرفتار،اسلحہ برآمد
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) نے کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے نیو کراچی میں بھتہ خوری میں ملوث 4 ملزمان عبدالقادر بگٹی ولد اسرار احمد، معشوق علی ولد محمد صالح، غلام حسین ولد علی حسین سومرواور عبدالحکیم ولد حامد بخش کو گرفتار کر لیا۔
ملزمان کے قبضے سے ایک عدد 12 بور بمعہ ایمونیشن، ایک عدد 9 ایم ایم پسٹل بمعہ ایمونیشن، ایک عدد کرولا کار، ایک عدد موٹر سائیکل، 3 عدد موبائل فونز اور نقدی بھی برآمد کرلی گئی۔تفصیلات کے مطابق 20 جنوری 2026 کو رینجرز ہیلپ لائن 1101 پرایک نجی گارمنٹس فیکٹری کے مالک کی جانب سے شکایت موصول ہوئی کہ 4 مسلح افراد فیکٹری میں اسلحے کے زور پر داخل ہوئے ہیں اور 15 لاکھ روپے بھتہ طلب کر رہے ہیں۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی پاکستان رینجرز (سندھ) نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے موقع پر پہنچ کر فیکٹری کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں مسلح بھتہ خوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔