جھڈو :ایف بی آر نے چینی سے بھرے 2 ٹرک تحویل میں لے لئے
جھڈو (نمائندہ دنیا) جھڈو ٹنڈو جان محمد روڈ پر گزشتہ شب ایف بی آر ٹیم کی کارروائی ،چینی کے بیگز سے بھرے 2 ٹرک قبضے میں لے لیے۔
ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی ٹیم اور پولیس نے جھڈو ٹنڈو بائی پاس پر چینی کی بوریوں سے بھرے ہوئے دو بڑے ٹرک روک کر اپنی تحویل میں لے لیے ۔ ان ٹرکوں میں سیکڑوں چینی کے بیگ موجود تھے ۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی ٹیم نے ٹیکس کی عدم ادائیگی کے سبب یہ کارورائی کی ہے ۔ کچھ حلقوں کے مطابق چینی کے یہ ٹرک جھڈو کے بیوپاری کے تھے جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ چینی ٹنڈو جان محمد اور نوکوٹ کے تاجروں کی تھی ۔ یہ ٹرک تھرپارکر شوگر مل سے چینی لے کر آ رہے تھے ۔ تاجروں کے مطابق ٹیکس کی ادائیگی شوگر ملز کی ذمہ داری ہے اور تاجروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ انہوں نے رقم کی ادائیگی کر کے چینی خریدی تھی۔