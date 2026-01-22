صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھڈو :ایف بی آر نے چینی سے بھرے 2 ٹرک تحویل میں لے لئے

  • کراچی
جھڈو :ایف بی آر نے چینی سے بھرے 2 ٹرک تحویل میں لے لئے

جھڈو (نمائندہ دنیا) جھڈو ٹنڈو جان محمد روڈ پر گزشتہ شب ایف بی آر ٹیم کی کارروائی ،چینی کے بیگز سے بھرے 2 ٹرک قبضے میں لے لیے۔

ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی ٹیم اور پولیس نے جھڈو ٹنڈو بائی پاس پر چینی کی بوریوں سے بھرے ہوئے دو بڑے ٹرک روک کر اپنی تحویل میں لے لیے ۔ ان ٹرکوں میں سیکڑوں چینی کے بیگ موجود تھے ۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی ٹیم نے ٹیکس کی عدم ادائیگی کے سبب یہ کارورائی کی ہے ۔ کچھ حلقوں کے مطابق چینی کے یہ ٹرک جھڈو کے بیوپاری کے تھے جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ چینی ٹنڈو جان محمد اور نوکوٹ کے تاجروں کی تھی ۔ یہ ٹرک تھرپارکر شوگر مل سے چینی لے کر آ رہے تھے ۔ تاجروں کے مطابق ٹیکس کی ادائیگی شوگر ملز کی ذمہ داری ہے اور تاجروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ انہوں نے رقم کی ادائیگی کر کے چینی خریدی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن