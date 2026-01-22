نوڈیرو، محراب پور:وبائی مرض خسرہ 4 جانوں کو نگل گیا،12 متاثر
وبا شدت اختیار کر گئی ،اسپتالوں میں مناسب طبی سہولت نہ ملنے پر والدین پریشانمحکمہ صحت فوری طور پر علاقوں میں میڈیکل ٹیمیں روانہ کرے ،مکینوں کی اپیل
نوڈیرو، محراب پور (نمائندگان دنیا) رتوڈیرو، ضلع نوشہرو فیروز میں وبائی مرض خسرہ 4 معصوم جانوں کو نگل لیا۔ تفصیلات کے مطابق رتوڈیرو کی یونین کونسل وارث ڈنو ماچھی کے گاؤں علن کوڈرانی میں خسرہ کی وبا کے باعث ایک معصوم بچہ جان کی بازی ہار گیا ، جبکہ 12 سے زائد بچے شدید متاثر ہو کر اسپتالوں میں زیر علاج ہیں ، جن میں 7 سالہ مصور علی، 5 سالہ مبشر علی، 5 سالہ وکیل احمد، 6 ماہ کا عبدالصمد، 2 سالہ محمد علی، 3 سالہ شیرل، 3 سالہ عاصمہ، 4 سالہ فاطمہ، ڈھائی سالہ خدیجہ، 3 سالہ گلبانو، 7 ماہ کی مریم اور ایک سالہ گل پری سمیت دیگر بچے شامل ہیں۔
دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ جب متاثرہ بچوں کو علاج کے لیے تعلقہ اسپتال رتوڈیرو لے جایا جاتا ہے تو وہاں سے انہیں لاڑکانہ منتقل کرنے کا کہا جاتا ہے ، جبکہ لاڑکانہ پہنچنے پر بھی بچوں کو مناسب طبی سہولیات فراہم نہیں کی جاتیں۔ گاؤں کے مکینوں نے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے وبا پھیلنے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ محراب پور سے نمائندے کے گاؤں حاجی علی نواز ڈیپر میں 4 سالہ نور فاطمہ، 2 سالہ عائزہ اور 8 ماہ کی ریا خسرہ کے باعث زندگی کی بازی ہار گئیں۔ مقامی افراد اور ہیومن رائٹس آبزرور نوشہرو فیروز کے کوآرڈی نیٹر محمد سلیم مغل کے مطابق نوشہرو فیروزاور خیر پور کے اضلاع میں خسرہ سمیت دیگر وبائی امراض نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے ،میڈیا، سوشل میڈیا پررپورٹ آنے کے باوجود محکمہ صحت، حکومت سندھ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی۔