حیدرآباد :پولیس کارروائیاں ،7 ملزم گرفتار، اسلحہ، منشیات برآمد
حالی روڈ سے گرفتار ہونیوالوں میں جھگڑے میں 3 افراد کو زخمی کرنیوالے ملزم شاملوقاص،بابو گجر ،کامران مکرانی کے قبضے سے شراب، چرس اور مین پوری برآمد ہوئی
حیدرآباد (بیورو رپورٹ) حیدرآباد پولیس کی مختلف کارروائیوں میں گزشتہ روز جھگڑے کے دوران فائرنگ کرنے والوں سمیت 7 ملزمان گرفتار، اسلحہ، چرس، شراب اور مین پوری برآمد کرلی گئی۔ پولیس کے مطابق حالی روڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ روز ہونے والے جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 3 افراد کو زخمی کرنے والے ملزمان عمر عرف گندا گیر اور قسمت خان کو گرفتار اور ملزم قسمت خان کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد کرلیا۔
سیری پولیس نے دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران ملزم برکت عرف بکو ماچھی کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 200 عدد مین پوری ، جبکہ ملزم جنید ولد عبدالکریم کو گرفتار کرکے ملزم کے قبضے سے 6 لٹر کچی شراب برآمد ہونے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ پھلیلی پولیس نے الگ الگ کارروائیوں کے دوران ملزم وقاص پٹھان کو گرفتار کرکے ملزم کے قبضے سے 5 عدد شراب کی بوتلیں جبکہ ملزم بابو گجر کو گرفتار کرکے قبضے سے 1 کلو 13 گرام چرس برآمد ہونے پر ملزموں کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔ تیسری کارروائی کے دوران ملزم کامران مکرانی بلوچ کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 299 عدد مین پوری برآمد کرلی گئی۔