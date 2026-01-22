بلا تعطل گیس فراہمی یقینی بنائی جائے، وحدت مسلمین
کراچی(اسٹاف رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین سندھ کے رہنما علامہ حیات عباس نجفی کا کہنا تھا کہ کراچی میں فوری طور پر بلا تعطل گیس فراہمی یقینی بنائی جائے۔
شہر کے عوام کے ساتھ سوئی سدرن گیس کمپنی (ایس ایس جی سی) کا رویہ ناقابلِ قبول، ظالمانہ اور عوام دشمن ہے ۔ غیر اعلانیہ گیس لوڈشیڈنگ، کم پریشر اور کئی علاقوں بشمول ملیر،شاہ فیصل کالونی،لانڈھی،کورنگی، اورنگی ٹاؤن،گلستان جوہر سمیت بیشتر علاقوں میں مکمل بندش نے شہریوں کی روزمرہ زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔ سدرن گیس کمپنی بھی کے الیکٹرک کی روش پر چل پڑی ہے ۔ عوام کو بھاری بھرکم بلز تھما کر مزید ذہنی اذیت دی جا رہی ہے ۔ صبح، دوپہر، رات تینوں اوقات میں گیس کی عدم دستیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ گیس انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔