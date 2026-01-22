صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیش امام کے گھر سے کروڑوں روپے کا سونا، 90 لاکھ نقد چوری

  • کراچی
کراچی(این این آئی)شہر قائد کے علاقے شرف آباد، عالمگیر ہائٹس میں پیش امام کے گھر چوری کی ایک بڑی واردات ہوئی ہے ، جس میں انھیں بڑی مقدار میں سونے اور نقدی سے محروم کیا گیا۔

پولیس کو درج کرائی گئی رپورٹ میں پیش امام نے بتایا کہ نامعلوم ملزمان ان کے گھر میں نقب لگا کر کروڑوں روپے کا سونا اور 90 لاکھ کیش لوٹ کر فرار ہو گئے ۔ نیو ٹان تھانے میں اس چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔مالک مکان کے مطابق میں 18 جنوری کی شام 6 بجے اپنی فیملی کے ساتھ والدہ سے ملنے دھورا جی گیا تھا، جب رات 1 بجے کے بعد واپس آیا تو پڑوسی نے کہا کہ آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔مالک مکان کے مطابق دروازوں کے لاک وغیرہ ٹھیک تھے ، اور کمرے میں 2 ہینڈ بیگ پڑے ہوئے تھے ، کمرے میں مزار کی چادریں بکھری پڑی تھیں، اور سامان بکھرا پڑا تھا۔انھوں نے بتایا امانتا رکھے ہوئے 90 لاکھ روپے غائب تھے ، سونے کے طلائی زیورات 48 تولہ بھی غائب تھے ، چور میرے فلیٹ سے کیش اور سونا چوری کر کے لے گیا، قانونی کارروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔

