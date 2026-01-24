صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندھکوٹ:ٹرک نے موٹر سائیکل کچل دی، 2افراد جاں بحق

  • کراچی
انڑ پل کے مقام پر حادثہ پیش آیا، اویس ملک، حب علی موقع پر ہی دم توڑ گئےٹنڈو آدم میں بھی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 25سالہ رمیش چل بسا

کندھکوٹ، ٹنڈو آدم (نمائندگان)کندھکوٹ میں ٹرک کے موٹر سائیکل کچلنے سے 2 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا، جبکہ ٹنڈو آدم میں بھی ایک نوجوان حادثے کا شکار ہوا، تفصیلات کے مطابق کندھ کوٹ میں انڑ پل کے مقام پر تیز رفتار ٹرک اور سامنے آنے والی موٹر سائیکل میں تصادم ہوگیا، ٹرک نے سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل کو ٹکر ماردی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دو افراد موقع پر ہی جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوگیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے دونوں افراد کی شناخت اویس ملک اور حب علی کی نام سے ہوئی، پولیس نے دونوں لاشوں اور زخمی کو سول اسپتال پہنچایا۔

جہاں پر زخمی کو طبی امداد فراہم کی گئی جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی میتیں قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کردی گئیں، آخری اطلاع تک حادثے کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا تھا۔ دوسری جانب ٹنڈوآدم میں سٹی تھانے کی حدود حیدرآباد بائی پاس پر نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل سوارکو ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 25 سالہ گاؤں بابو کاتیار کا رہائشی رمیش ولد لکھو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، پولیس نے جائے حادثہ پہنچ کر ہلاک شخص کو تعلقہ اسپتال پہنچایا جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی گئی متوفی تین بچوں کا باپ تھا جو ضروری کام سے گاؤں سے ٹنڈوآدم آرہاتھا۔

 

