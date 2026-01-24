حیدر آباد:شادی ہالز 12بجے بند، آتش بازی، فائرنگ پرپابندی عائد
حیدرآباد (بیورو رپورٹ)پولیس کی جانب سے تمام شادی ہالز رات 12 بجے تک بند کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ، جبکہ آتش بازی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی ساؤنڈ سسٹم پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
یہ فیصلہ ایس ایس پی حیدرآباد عادل حسین چانڈیو کی صدارت میں شادی ہال مالکان کے ساتھ ہونے والے ایک اہم اجلاس میں کیا گیا۔ ایس ایس پی عادل حسین چانڈیو نے ہدایت کی کہ شادی ہال مالکان مہمانوں کی پارکنگ کے لیے مناسب تعداد میں وردی میں عملہ تعینات کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ سڑک کے کنارے ڈبل پارکنگ کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔