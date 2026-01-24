صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:شادی ہالز 12بجے بند، آتش بازی، فائرنگ پرپابندی عائد

حیدرآباد (بیورو رپورٹ)پولیس کی جانب سے تمام شادی ہالز رات 12 بجے تک بند کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ، جبکہ آتش بازی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی ساؤنڈ سسٹم پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

 یہ فیصلہ ایس ایس پی حیدرآباد عادل حسین چانڈیو کی صدارت میں شادی ہال مالکان کے ساتھ ہونے والے ایک اہم اجلاس میں کیا گیا۔ ایس ایس پی عادل حسین چانڈیو نے ہدایت کی کہ شادی ہال مالکان مہمانوں کی پارکنگ کے لیے مناسب تعداد میں وردی میں عملہ تعینات کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ سڑک کے کنارے ڈبل پارکنگ کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

