بینظیر یونیورسٹی نوابشاہ کا سینیٹ اجلاس، سفارشات کی منظوری
فنانس سیکشن کی جانب سے صوبائی وزیر کو اخراجات کے حوالے سے بریفنگحکومت معیاری تعلیم، تحقیق، اکیڈمک پروگرامز کیلئے تعاون کریگی، اسماعیل راہو
نوابشاہ (بیورو رپورٹ )شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی نوابشاہ کا پانچواں سینیٹ اجلاس ہوا، جس کی صدارت صوبائی وزیر برائے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز و پرو چانسلر محمد اسماعیل راہو اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مدد علی شاہ نے مشترکہ طور پر کی، اجلاس کے ایجنڈے کے تحت یونیورسٹی کے فنانس سیکشن کی جانب سے بجٹ کے تحت ہونے والے اخراجات کی رپورٹ اور نئے تعلیمی پروگرامز کے ممکنہ مالی اخراجات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر فنانس پلاننگ کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات کو بھی منظور کیا گیا۔ علاوہ ازیں، یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے فیصلوں اور سفارشات کو سینیٹ اجلاس میں پیش کر کے باقاعدہ منظوری حاصل کی گئی۔
اجلاس کے اختتام پر صوبائی وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز و پرو چانسلر محمد اسماعیل راہو نے سینیٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت جامعات میں معیاری تعلیم، تحقیق اور نئے اکیڈمک پروگرامز کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بینظیر آباد کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مالی اور انتظامی اصلاحات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ طلبہ کو ایک بہتر تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مدد علی شاہ نے بھی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹ کے تمام معزز اراکین کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ سینیٹ کی منظوری سے یونیورسٹی تعلیمی اور ادارہ جاتی ترقی کے نئے مراحل میں داخل ہوگی۔