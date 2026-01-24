میرپور خاص:بلدیہ میں بدانتظامی کیخلاف سخت کارروائی کا فیصلہ
میئر نے تمام برانچز کے ملازمین دفتر طلب کرکے مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیاناقص کارکردگی، غفلت، ویزوں پرجانیوالوں کیخلاف ایکشن، فائنل شوکاز نوٹس
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص میونسپل کارپوریشن میں کارکردگی بہتر بنانے اور ملازمین کی غیر حاضری، غفلت اور بدانتظامی کے خلاف میئر میرپورخاص عبدالرؤف غوری نے سخت اقدامات کا آغاز کر دیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق میئر میرپورخاص کی جانب سے ہیلتھ، ٹیکس، لینڈ، کچی آبادی، ڈسپنسری، انجینئرنگ برانچ، ایچ آر ایم سمیت تمام متعلقہ برانچز کے ملازمین کی جانچ پڑتال کی گئی، اس دوران غیر حاضر، ناقص کارکردگی دکھانے والے اور ویزوں و دیگر امور میں غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، جائزے کے دوران 15 سے 20 ملازمین کو فائنل شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ، جبکہ متعدد ملازمین کے تبادلے واٹر سپلائی اسکیم اور دیگر برانچز میں کر دیے گئے۔
اس کے علاوہ کارکردگی میں بہتری نہ لانے پر مختلف برانچز کے سربراہان کو بھی تبدیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ، اس موقع پر میئر عبدالرؤف غوری کا کہنا تھا کہ آئندہ تمام برانچز کے انچارجز سے ماہانہ کارکردگی رپورٹس طلب کی جائیں گی اور جن برانچز کی کارکردگی تسلی بخش نہ ہوئیں ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملازمین اپنی حاضری کو یقینی بنائیں کیونکہ ترقی کا دار و مدار کارکردگی پر ہوگا، میئر نے مزید کہا کہ جو ملازمین صرف ویزے لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے ، ان کی کارپوریشن میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ادارے کی کارکردگی میں مزید بہتری نہ آئی تو مستقبل میں سخت محکمہ جاتی کارروائی سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔