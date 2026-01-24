صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمرکوٹ:سرکاری گندم کی تقسیم میں بے قاعدگیاں، فوڈ کنٹرولر معطل

عمرکوٹ:سرکاری گندم کی تقسیم میں بے قاعدگیاں، فوڈ کنٹرولر معطل

میڈیا میں خبریں آنے پر محکمہ خوراک کا نوٹس، وشن داس کی معطلی کا نوٹیفکیشن جاری

عمرکوٹ (نامہ نگار)محکمہ خوراک نے سرکاری گندم میں بے قاعدگیوں کے الزام پر ضلعی فوڈ کنٹرولر کو معطل کردیا، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے ۔ عوامی حلقوں نے محکمہ خوراک کے اس اقدام کو سراہاہے ۔تفصیلات کے مطابق عمرکوٹ ضلع میں گندم کابحران ونرخوں میں اضافہ ہونے اورسرکاری گوداموں میں موجود سبسڈی والی گندم کی سپلائی میں بے قاعدگیوں کے حوالے سے میڈیامیں خبریں آنے پر سندھ حکومت کے محکمہ خوراک نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ضلعی فوڈ کنٹرولر وشن داس کو معطل کردیا ہے۔

جس کانوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے ،عوامی وسماجی حلقوں کی جانب سے محکمہ خوراک کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے ، ان کا کہنا ہے ، محکمہ خوراک کے بدعنوان افسران نے ہمیشہ بوگس چالان کے ذریعے گندم مارکیٹوں میں فروخت کرکے فائدہ حاصل کیاہے اورغریبوں کے حق پرڈاکہ ڈالا ہے ، ایسے بدعنوان افسران کا سدباب بے حدضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی افسرایسی جرأت نہ کرسکے ، انہوں نے بالا حکام سے مطالبہ کیاہے گندم کی بے قاعدگیوں میں محکمہ خوراک کے علاوہ انتظامی افسران بھی ملوث ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے۔

 

