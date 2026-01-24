نیو کراچی میں ایس آئی یو کا مقابلہ دو زخمی ڈاکو گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایس آئی یو کی جانب سے ڈکیت ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر نیو کراچی کے علاقے میں کارروائی کی گئی۔
دوران کارروائی ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ۔زخمی ملزمان سے دو عدد پستول اور موبائل بھی برآمد ہوئے ۔زخمی ملزمان کی شناخت محمد ناصر اور واجد کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کے خلاف ایس آئی یو میں مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتار ملزمان اپنے دیگر ساتھیوں سمیت ہائی وے اور لنک روڈز پر ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔گرفتار ملزمان کے گینگ کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لئے بھی کارروائی کی جارہی ہیں۔ملزمان کا کرمنل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے اور مزید تفتیش کی جارہی ہے ۔