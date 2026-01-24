صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساحلی مقامات کو صاف رکھنا کے ایم سی کی ذمہ داری ہے ،حسن علی شاہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)پارلیمانی سیکریٹری ماحولیات حسن علی شاہ نے کہا ہے کہ ساحلی مقامات کو صاف رکھنا ان کے محکمے کی نہیں بلکہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے ، یہ بات درست ہے کہ کراچی کے ساحلی علاقوں میں آلودگی ہے۔

وہ جمعہ کو سندھ میں اپنے محکمہ کے وقفہ سوالات کے دوران ارکان کے مختلف تحریری اور ضمنی سوالوں کا جواب دے رہے تھے ۔ ایم کیو ایم کی رکن کرن مسعود نے پوچھا کہ سندھ میں برساتی پانی کو جمع کرنے کا کوئی پلان ہے تو بتا دیں۔ حسن علی شاہ نے کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ حب کینال کے ڈرین بھی بنا رہے ہیں۔ رکن اسمبلی سجاد علی سومرو نے کہا کہ کوسٹل صاف کرنے کا کوئی بھی منصوبہ نہ ہونا حکومت کی نا اہلی نہیں ہے جس پرحسن علی شاہ نے کہا کہ کوسٹل کلین اپ ہو رہا ہے یہ اور اسے صاف رکھنا ایم سی کا دائرہ اختیار ہے ، علاوہ ازیں یہ مقامی انتظامیہ کی ذمے داری ہے ۔حسن علی شاہ نے بتایا کہ ساحل سمندر پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے ہیں مزید بھی ہم لگا رہے ہیں۔ایوان کی کارروائی کے دوران ارکان کے کئی توجہ دلاؤ نوٹس بھی زیر بحث آئے جن میں عوامی اہمیت کے حامل مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی ۔ایم کیو ایم کے عامر صدیقی نے توجہ دلائو نوٹس اپنے حلقے میں پانی کی قلت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ دو سال ہونے والے ہیں ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں۔ 

 

