  • کراچی
امام اعظمؒ فقہ اسلامی کے عظیم تدوین کار ہیں، شاہ عبدالحق قادری

کراچی (اسٹاف رپورٹر)جما عت اہلسنّت پاکستان کراچی کے امیرعلامہ سید شاہ عبد الحق قادری نے کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ؒ فہم و فرا ست،حکمت و دانائی، زہد و تقویٰ کے پیکر تھے۔۔۔

آپ کا تا ریخ ساز کا رنا مہ فقہ اسلامی کی تدوین و اشا عت ہے ، اسلامی فقہ میں جو مقام امام ابوحنیفہ کے حصے میں آیا وہ کسی کو حا صل نہ ہوا، آپ نے اپنی زندگی امت مسلمہ کی بھلائی و اصلا ح کیلئے وقف کر دی، ابو حنیفہ علوم شرعیہ، تفسیر،حدیث، ادب و حکمت کے علاوہ ہر فن و علم کے امام تھے۔

 

