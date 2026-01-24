تھیلیسیمیا کے بچوں کیلئے جلدبلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیاجائیگا، مقصود احمد
کراچی (این این آئی)المصطفیٰ تھیلیسیمیا سینٹر میں تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کیلئے برتھ ڈے سیلیبریشن کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں بچوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں اور ان کے اہلِ خانہ نے مہمانِ خصوصی کی آمد کو اپنے لیے باعثِ اعزاز قرار دیا۔ ڈی آئی جی مقصود احمد میمن نے کہا کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں اور ان کی زندگیوں کو آسان بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جلد پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تھیلیسیمیا کے بچوں کیلئے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا ۔