ایس بی سی اے ہیڈ آفس میں فائر سیفٹی انتظامات مکمل،میڈیا رپورٹس مسترد
کراچی(این این آئی)سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اپنے ہیڈ آفس میں فائر ایکسٹنگوئشرز کی عدم دستیابی اور ہنگامی راستوں کے غیر واضح ہونے سے متعلق میڈیا اور سوشل میڈیا میں گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار دے دیا ہے۔
ترجمان سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق ایس بی سی اے ہیڈ آفس میں فائر سیفٹی کے تمام ضروری انتظامات مکمل طور پر موجود اور فعال ہیں۔ فائر ایکسٹنگوئشرز مقررہ مقامات پر نصب ہیں اور مکمل طور پر قابلِ استعمال حالت میں ہیں جبکہ ہنگامی راستے واضح طور پر نشان زدہ، رکاوٹوں سے پاک اور باآسانی قابلِ رسائی ہیں، جو تمام متعلقہ حفاظتی ضوابط کے عین مطابق ہیں۔ترجمان نے وضاحت کی کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے ۔ ویڈیو میں نظر آنے والے باکسز دراصل فائر سیفٹی آلات سے متعلق ہیں، جنہیں غلط انداز میں پیش کر کے عوام میں بے جا تشویش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔