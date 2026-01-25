کھپرو میں پالتو کتے کا چرواہے پر حملہ، لہولہان کردیا، حیدر آباد منتقل
کھپرو (نمائندہ دنیا)کھپرو کے نواحی گاؤں وڈھل مری میں 15 سالہ چرواہے گیان چند ولد سوجی کولہی جانوروں کے باڑے میں کام کر رہا تھا کہ اچانک جانوروں کی رکھوالی کے لیے بندھا کتا کھل گیا۔۔۔
جس نے گیان چند پر حملہ کر دیا، کتے نے ناک ٹانگ بازو اور جسم کے کئی حصوں کو بری طرح بھنبھوڑ دیا، بچے کی دلخراش چیخیں سننے کے بعد گاؤں والوں نے آکر بچایا، جسے فوری طور پر تعلقہ اسپتال کھپرو لایا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد دیکر حیدرآباد ریفر کردیا گیا، ساتھ آنے والے نے بتایا کہ ہم دکان پر بیٹھے تھے کہ اچانک چیخیں سنائی دیں، جس پر نے بچے کو بچایا۔