ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2نوجوان جاں بحق ، ایک شدید زخمی
کراچی (این این آئی)شرافی گوٹھ فیوچر موڑ کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق شرافی گوٹھ فیوچر موڑ الجنت ہوٹل کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نواجون جاں بحق ہوگئے۔
ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ ٹریلر کی ٹکر سے پیش آیا ہے، متوفین کی شناخت 18 سالہ عاصم ، 17 سالہ رحمن کے نام سے کی گئی۔زخمی نوجوان کی شناخت 18 سالہ طلحہ کے نام سے ہوئی جس کو طبی امداد فراہم کی جارہی ہے ۔ ایس ایچ او شرافی گوٹھ قمر عباس نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوانوں کی موٹر سائیکل ٹریلر سے ٹکرائی تھی جو کہ مانسہرہ کالونی کے رہائشی بتائے جاتے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا جبکہ پولیس نے ٹریلر کو اپنے قبضے میںلے لیا۔