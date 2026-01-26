کیلاسکے میں صفائی ستھرائی کی ابترصورتحال‘نظام زندگی مفلوج
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )نواحی علاقہ کیلاسکے میں صفائی ستھرائی کی ابترصورتحال نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ،
جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، بند نالیاں اور تباہ شدہ سیوریج سسٹم سے اٹھنے والا تعفن وبائی امراض کو دعوت دینے لگا جبکہ گلیاں اور بازار گندے پانی سے بھرے پڑے ہیں، علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے ۔کیلاسکے گوجرانوالہ اور علی پورچٹھہ کے سنگم پر واقع ایک بڑا اور گنجان آباد قصبہ ہے ، بنیادی شہری سہولیات سے محروم نظر آتا ہے ،ناقص صفائی انتظامات کے باعث نہ صرف سڑکیں اور گلیاں گندگی کا منظر پیش کر رہی ہیں بلکہ سیوریج کا پانی گھروں، بازاروں اور تعلیمی راستوں میں جمع ہو چکا ہے ۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ طلبہ و طالبات روزانہ گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں جس کے باعث بچوں کی وردیاں، بیگ اور کتابیں خراب ہو جاتی ہیں جو والدین کیلئے اضافی مالی بوجھ بن چکا ہے ۔
بزرگ، خواتین اور مریض گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ مکھیوں، مچھروں اور دیگر حشرات الارض کی افزائش سے بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے دعوے کیلاسکے میں زمین بوس ہو چکے ہیں، اگر یہی صاف ستھرا پنجاب ہے تو پھر گندگی کسے کہتے ہیں، عوام نعروں اور فوٹو سیشن سے مطمئن نہیں بلکہ عملی اقدامات اور زمینی حقائق کے مطابق کارکردگی چاہتے ہیں ۔شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ کیلاسکے میں ہنگامی بنیادوں پر صفائی ستھرائی اور سیوریج کی بحالی کو یقینی بنایا جائے اور ستھرا پنجاب کے ذمہ داروں کی غفلت پر تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔