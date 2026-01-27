دکانوں اور گوداموں کے تالے توڑ کر چوریاں کرنے والا گینگ گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ فیروز آباد پولیس نے جدید تکنیکی بنیادوں پر کامیاب کارروائی کرکے دکانوں اور گوداموں میں تالے توڑ کر چوریاں کرنے والے گینگ کو گرفتار کرلیا۔
ملزمان رینٹ پر حاصل کی گئی سوزوکی گاڑی کے ذریعے مختلف علاقوں میں دکانوں اور گوداموں کے تالے توڑ کر وارداتیں کرتے اور مسروقہ سامان حیدرآباد منتقل کردیا کرتے تھے ۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں مسروقہ کپڑوں کے تھان، تالا توڑنے والا کٹر اور دیگر قیمتی سامان برآمد کرلیے گئے ۔ملزمان نے 26 اکتوبر کو پی ای سی ایچ ایس بلاک 2میں دکان کا تالا توڑ کر وہاں موجود تمام سامان چوری کیا تھا، جبکہ 20 دسمبر کو طارق روڈ پر واقع گودام میں بھی تالا توڑ کر واردات کی تھی۔دونوں وارداتوں کے مقدمات تھانہ فیروز آباد میں متاثرہ مالکان کی مدعیت میں درج تھے ۔گرفتار ملزمان کی شناخت تاج الدین ولد محمد وسیم، شہزاد ولد نور، عبد الستار ولد نمت علی اور رویہ ولد ولیم کے نام سے ہوئی ہے ۔گرفتار ملزمان نے دورانِ تفتیش مزید انکشاف کیا کہ انہوں نے اتوار کے روز زم زمہ میں واقع کپڑے کی دوکان میں واردات کرنی تھی۔دورانِ تفتیش ملزمان نے درجنوں مزید وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ، جن کی تفصیلات حاصل کی جارہی ہیں۔