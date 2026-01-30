میرپور خاص:کپڑے کے گودام میں شارٹ سرکٹ سے آتشزدگی
فائر بریگیڈ جلد پہنچ گئی، ایک گھنٹے میں آگ پرقابو پالیا، تاجروں کا اظہار تشکرگودام رہائشی پلازا کے بیسمنٹ میں تھا، 60سے 70لاکھ روپے کا نقصان
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص کے کاروباری علاقے لال پاڑے میں کپڑے کے گودام میں آتشزدگی کی اطلاع پر فوری ایکشن لیتے ہوئے کوئیک رسپانس فائر بریگیڈ نے بروقت پہنچ کر آگ بجھانے کا عمل شروع کیا، اور ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا، اطلاع ملتے ہی ضلعی انتظامیہ، کارپوریشن افسران، تاجر رہنماؤں نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو کے کاموں میں مدد کی۔ اطلاع کے مطابق گودام ایک رہائشی پلازہ کی بیسمنٹ میں بناہوا تھا، ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، گودام مالک طالوت باوانی کا کہنا تھا کہ لوڈشیڈنگ کے بعد لائٹ آنے پر وولٹیج 330 ہونے پر شارٹ سرکٹ ہوا، اطلاع ملتے ہی میئر عبدالرؤف غوری کی جانب سے چھ سے زائد فائر بریگیڈ گاڑیوں نے کوئیک رسپانس دیا، ریسکیو کے کاموں کی میئر عبدالرؤف غوری اپنے دیگر افسران کے ہمراہ نگرانی کررہے تھے ، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور ایس ایس پی سمیر نور چنہ نفری کے ساتھ موجود تھے ۔ مالک نے بتایا کہ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے اپنی جانوں پر کھیل کر گودام پر تین فلیٹوں سے لوگوں کو باحفاظت باہر نکالا اور آگ پر قابو پایا، آگ لگنے سے 60 سے 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، تاہم میئر عبدالرؤف غوری کی جانب سے کولنگ کے عمل کے بعد پانی کی نکاسی اور دیگر معاملات کے لیے بھرپور تعاون کیا گیا، واقعہ کے بعد کارپوریشن، پولیس، ریسکیو 1122 کے اقدامات پر مرکزی تنظیم تاجران سیاسی سماجی رہنماؤں، تاجروں کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا۔