وفاق کراچی کاانتظامی کنٹرول ٹیک اوور نہیں کرسکتا، نثار کھوڑو
ایسا کرنا آئینی خلاف ورزی، وفاق صرف ہدایات دے سکتا ہے ، پی پی رہنماایم کیوایم کا مطالبہ صوبے کی حیثیت ختم کرکے ون یونٹ نفاذ کے مترادف
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وفاقی حکومت کراچی کا انتظامی کنٹرول ٹیک اوور نہیں کر سکتی، ایم کیو ایم پاکستان کا صوبے کے دارالحکومت کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ صوبے کی حیثیت ختم کرکے ون یونٹ نافذ کرنے کے مترداف ہے۔ بیان میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 149 کی شق 4 کے تحت وفاق صوبوں کو قوانین پر عملدرآمد کے متعلق صرف ہدایات دے سکتا ہے وہ صوبائی دائرہ اختیار میں آنیوالے معاملات پر صوبائی حکومتوں کو احکامات نہیں دے سکتا۔
انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 149 کی شق 4 کے تحت وفاق کو صوبائی قوانین اور صوبائی انتظامیہ کو منظم کنٹرول کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اس لئے آئینی طور پر وفاقی حکومت کراچی کا انتظامی کنٹرول ٹیک اوور نہیں کر سکتی، نثار کھوڑو نے کہا کہ آرٹیکل 148 کی شق 2 کے تحت جب وفاقی حکومت صوبے کو کوئی ہدایت دیگی تو وہ صوبے کے مفاد میں ہوگی، مفاد کے خلاف وفاقی حکومت کوئی ہدایت نہیں دے سکتی، صوبے کے مفاد کا تحفظ صوبے کی اسمبلی، منتخب نمائندے اور صوبے کی حکومت کرے گی، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 97 میں وفاق کی حدود وضع کی گئی ہیں۔