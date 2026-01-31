گڑھی خدا بخش بھٹو کاکرکٹ اسٹیڈیم بورڈ نے لاوارث چھوڑ دیا
14سال قبل صدر زرداری نے افتتاح کیا، صرف چند ڈومیسٹک ون ڈے ہوئےآج تک کوئی بڑا ایونٹ نہیں کرایا گیا، مقامی کھلاڑیوں، کرکٹ شائقین میں مایوسی
نوڈیرو (نمائندہ دنیا)نوڈیرو کے قریب گڑھی خدابخش بھٹو میں واقع شہید بینظیر بھٹو انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی عدم توجہی کے باعث ویران ہے ، جسے بورڈ نے لاوارث چھوڑ دیا، جہاں کئی برسوں سے کسی بھی بڑے کرکٹ ایونٹ کا انعقاد نہیں ہو سکا، یہ اسٹیڈیم سال 2012 میں تعمیر کیا گیا تھا، 26 دسمبر 2012 کو اس کا افتتاح اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے کیا۔ اس منصوبے کا مقصد اندرونِ سندھ کرکٹ کو فروغ دینا، نوجوان کھلاڑیوں کو جدید سہولیات فراہم کرنا اور قومی سطح کے کرکٹ میچز کا انعقاد تھا، تاہم افتتاح کے بعد صرف 2013 میں چند ڈومیسٹک ون ڈے میچز کے سوا یہاں کوئی ٹیسٹ میچ، ون ڈے انٹرنیشنل یا بڑا ایونٹ منعقد نہیں ہو سکا۔
کئی سال گزرنے کے باوجود یہ اسٹیڈیم پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایونٹ کیلنڈر سے مکمل طور پر غائب ہے ، جس پر مقامی کھلاڑیوں اور کرکٹ شائقین میں شدید مایوسی پائی جاتی ہے ، علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر اس اسٹیڈیم کو فعال کیا جائے تو نوجوانوں کو کھیلوں کے بہتر مواقع میسر آ سکتے ہیں اور علاقے میں مثبت اسپورٹس سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے ، شہریوں اور اسپورٹس حلقوں نے پی سی بی حکام سے مطالبہ کیا کہ اسٹیڈیم فوری بحال اور کرکٹ میچز کے باقاعدہ انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔