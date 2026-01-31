صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد:مہنگائی، ایس ٹی پی کا گلے میں روٹیاں ڈال کراحتجاج

سندھ میں مصنوعی مہنگائی کا طوفان، آٹا، گھی ودیگر اشیا پہنچ سے دور، مجید سرکیمزدور طبقہ پریشان، کسانوں سے سستی گندم خرید کراسمگل کی جارہی، دیگر رہنما

جیکب آباد (نمائندہ دنیا)جیکب آباد میں سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے آٹے گھی اور عام استعمال کی اشیاء کے نرخوں میں اضافے اور کمر توڑ مصنوعی مہنگائی کے خلاف مجید سرکی،نظام مستوئی،عبدالستار جاگیرانی،عبدالنبی مگسی،عمر سولنگی،خادم سرکی،صاحب چانڈیو کی قیادت میں ضلعی دفتر سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، مظاہرین نے گلے میں سوکھی روٹیاں دال کر انوکھا احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کرتے ہوئے شہرکے راستوں پر مارچ کیا، شرکا پریس کلب پہنچے جہاں رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں مصنوعی مہنگائی کا طوفان برپا کیا گیا ہے ، گندم آبادگاروں سے 2200روپے من خریدی گئی۔

گندم کی اسمگلنگ کی وجہ سے آٹے کے نرخ آسمان کو چھو رہے ہیں، 38کلو آٹے کا تھیلہ 3600میں مل رہا تھا، جو اب 5400میں بک رہا ہے ، جس کی وجہ سے غریب اور محنت کش طبقہ دو وقت کی روٹی کے لئے پریشان ہے ، عوام مہنگائی کی وجہ سے خودکشیوں پر مجبور ہیں اور ضلعی انتظامیہ مصنوعی مہنگائی کرنے والے گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے وہ دیدہ دلیری سے عوام کو لوٹ رہے ہیں، سندھ حکومت مہنگائی کے جن کو قابو کرکے عوام کو ریلیف فراہم کرے ، بصورت دیگر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔

 

