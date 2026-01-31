سکھر کے اسکولوں میں فائر سیفٹی کی تربیت کا عمل شروع
سول ڈیفنس کے تعاون سے نجی ادارے وائے ٹو اسکول کے تحت اہتمامآگ بجھانے کا عملی مظاہرہ، احتیاطی تدابیر بتائیں، آلات کا استعمال سکھایا
سکھر (بیورو رپورٹ)حکومتِ سندھ کی جانب سے نجی اسکولوں میں فائر سیفٹی ایس او پیز پر عمل درآمد اور اساتذہ سمیت طلبہ و طالبات کی تربیت کو لازمی قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں سکھر میں سب سے پہلے نجی ادارے وائے ٹو اسکول نے مثالی قدم اٹھاتے ہوئے سول ڈیفنس سکھر کے تعاون سے فائر سیفٹی کی عملی تربیت کا اہتمام کیا۔سول ڈیفنس سکھر کے ڈپٹی چیف وارڈن اور چیف انسٹرکٹر ڈاکٹر سعید اعوان نے تربیتی سیشن کے دوران ٹیچرز اور طلبا کے ساتھ فائیر ایکسٹنگوشر کے درست استعمال کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسکول ہمارے بچوں کا دوسرا گھر ہیں۔
جہاں انکی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ۔ فائر سیفٹی کے بنیادی اصولوں پر عمل، آگ بجھانے کے آلات کی دستیابی اور طلبہ و اساتذہ کی باقاعدہ تربیت کسی بھی ہنگامی صورتحال میں قیمتی جانیں بچا سکتی ہے ۔ احتیاط محفوظ تعلیمی ماحول کی ضمانت ہے۔ اسکول کا یہ اقدام دیگر تعلیمی اداروں کیلئے مثال ہے کہ وہ فائر سیفٹی ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔