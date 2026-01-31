حیدر آباد:معروف اسپتال، سروس اسٹیشن نجی سوسائٹی کے پانی کنکشن منقطع
واسا کی اسپیشل ریکوری ٹیم نے ایک کروڑ 23 لاکھ کے بقایاجات اور پانی کی چوری پکڑے جانے پر بائی پاس پر واقع معروف نجی اسپتال کا کنکشن کاٹ کر موٹریں ضبط کرلیں، ہیرآباد میں سروس اسٹیشن، بائی پاس کے قریب ہاؤسنگ اسکیم،ہیرآباد میں فلٹر پلانٹ پر کارروائی کرتے ہوئے کنکشن کاٹ دیئے۔