  • کراچی
حیدر آباد:معروف اسپتال، سروس اسٹیشن نجی سوسائٹی کے پانی کنکشن منقطع

حیدرآباد (بیورو رپورٹ)واسا کی اسپیشل ریکوری ٹیم نے ایک کروڑ 23 لاکھ کے بقایاجات اور پانی کی چوری پکڑے جانے پر بائی پاس پر واقع معروف نجی اسپتال کا کنکشن کاٹ کر موٹریں ضبط کرلیں۔۔۔

واسا کی اسپیشل ریکوری ٹیم نے ایک کروڑ 23 لاکھ کے بقایاجات اور پانی کی چوری پکڑے جانے پر بائی پاس پر واقع معروف نجی اسپتال کا کنکشن کاٹ کر موٹریں ضبط کرلیں، ہیرآباد میں سروس اسٹیشن، بائی پاس کے قریب ہاؤسنگ اسکیم،ہیرآباد میں فلٹر پلانٹ پر کارروائی کرتے ہوئے کنکشن کاٹ دیئے۔

 

