ابراہام معاہدے کاحصہ نہ بننے کابیان خوش آئند، تنظیم اسلامی

پاسداران سے متعلق یورپی یونین کافیصلہ، ٹرمپ عزائم گریٹر اسرائیل منصوبہپاکستان بورڈ آف پیس میں شمولیت سے بھی دستبردار ہو جائے ، شجاع الدین

حیدر آباد(بیورو رپورٹ)دفتر خارجہ کا بیان کہ پاکستان ابراہام معاہدے اور غزہ استحکام فورس کا حصّہ نہیں بنے گا، خوش آئند ہے ۔ یورپی یونین کا پاسدارانِ انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا اور ٹرمپ کا ایران پر حملہ کرنے پر تُلے رہنا گریٹر اسرائیل منصوبے کا تسلسل ہے ۔ اِن خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کیا۔ اُنہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ وہ ابراہام معاہدے اور غزہ استحکام فورس کا حصّہ نہیں بنے گا تاہم ضرورت اِس امر کی ہے کہ مملکتِ خداداد واشگاف الفاظ میں اعلان کرے کہ وہ غزہ و فلسطین کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے کسی منصوبے کا حصّہ نہیں بنے گی۔

ٹرمپ کے اعلان کردہ نام نہاد غزہ امن بورڈ اور بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے سے بھی دست بردار ہو جائے ۔ حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے مجاہدین اور عوام نے 70 ہزار سے زائد شہادتیں پیش کرکے دنیا بھر میں اسرائیل کے حقیقی ابلیسی چہرے کو بے نقاب کیا ہے ۔ گزشتہ دو برس سے زائد عرصہ میں غزہ کے شہدا اور زخمیوں نے ناجائز صیہونی ریاست اسرائیل کی جانب سے ہر نوع کی نسل کُشی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ اسرائیل مشرقِ وسطیٰ کے مسلم ممالک کو رام کرکے اپنے مذموم مقصد گریٹر اسرائیل کا راستہ صاف کرنے کیلئے خلیج فارس کی طرف بڑھ رہا ہے۔

 

