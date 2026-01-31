صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گل پلازہ میں جاں بحق نوجوان کی میت سجاول میں سپرد خاک

  • کراچی
گل پلازہ میں جاں بحق نوجوان کی میت سجاول میں سپرد خاک

13روز بعد ڈی این اے کے ذریعے عامر کنبھار کی شناخت ممکن ہوئینماز جنازہ میں اسسٹنٹ کمشنر ودیگر شخصیات کی شرکت، شہر میں سوگ کا سماں

سجاول (نامہ نگار)کراچی کے گل پلازہ میں پیش آنے والے افسوسناک سانحے میں جاں بحق ہونے والے سجاول کے رہائشی نوجوان عامر کنبھار کی نماز جنازہ سجاول میں ادا کر دی گئی۔ عامر کنبھار کی لاش کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے 13 روز بعد ممکن ہوئی۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میت کراچی سے سجاول پہنچائی گئی، جس پر شہر بھر میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ متوفی کے والد نواز کنبھار نے بتایا کہ عامر کنبھار کراچی میں گل پلازہ میں محنت مزدوری کرتا تھا۔

انہوں نے کہا کہ کراچی میں فریاد سننے والا کوئی نہ تھا اور وہ 13 دن تک شدید اذیت میں رہے ، بیٹے کی تلاش میں بار بار کراچی کے چکر لگاتے رہے ۔ والد کے مطابق پیپلز پارٹی سجاول کے رہنما عبداللطیف میمن اور ڈپٹی کمشنر زاہد حسین رند کی کوششوں سے لاش کی حوالگی ممکن ہو سکی۔ نوجوان کی نماز جنازہ میں اسسٹنٹ کمشنر سجاول محمد کمیل سمیت سماجی شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تاہم افسوس ناک سانحے میں جاں بحق نوجوان کی نماز جنازہ میں کسی بھی منتخب نمائندے نے شرکت نہیں کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

الیکٹرک بس سروس منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

تعمیراتی کاموں کے دوران حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں، ڈی سی وہاڑی

ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا حفاظتی جائزہ

ڈی سی کی علمدار عباس کی اہلیہ کی قل خوانی میں شرکت

ٹریفک انتظامات اورشہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت

ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن