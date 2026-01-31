گل پلازہ میں جاں بحق نوجوان کی میت سجاول میں سپرد خاک
13روز بعد ڈی این اے کے ذریعے عامر کنبھار کی شناخت ممکن ہوئینماز جنازہ میں اسسٹنٹ کمشنر ودیگر شخصیات کی شرکت، شہر میں سوگ کا سماں
سجاول (نامہ نگار)کراچی کے گل پلازہ میں پیش آنے والے افسوسناک سانحے میں جاں بحق ہونے والے سجاول کے رہائشی نوجوان عامر کنبھار کی نماز جنازہ سجاول میں ادا کر دی گئی۔ عامر کنبھار کی لاش کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے 13 روز بعد ممکن ہوئی۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میت کراچی سے سجاول پہنچائی گئی، جس پر شہر بھر میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ متوفی کے والد نواز کنبھار نے بتایا کہ عامر کنبھار کراچی میں گل پلازہ میں محنت مزدوری کرتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ کراچی میں فریاد سننے والا کوئی نہ تھا اور وہ 13 دن تک شدید اذیت میں رہے ، بیٹے کی تلاش میں بار بار کراچی کے چکر لگاتے رہے ۔ والد کے مطابق پیپلز پارٹی سجاول کے رہنما عبداللطیف میمن اور ڈپٹی کمشنر زاہد حسین رند کی کوششوں سے لاش کی حوالگی ممکن ہو سکی۔ نوجوان کی نماز جنازہ میں اسسٹنٹ کمشنر سجاول محمد کمیل سمیت سماجی شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تاہم افسوس ناک سانحے میں جاں بحق نوجوان کی نماز جنازہ میں کسی بھی منتخب نمائندے نے شرکت نہیں کی۔