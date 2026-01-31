غیر قانونی تعمیرات ، ایس بی سی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس ،جواب طلب
پورشن بنا کر فروخت کیے جا رہے ہیں، شکایت کے باوجود کارروائی نہیں کی جا رہی،درخواست گزار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے فردوس کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دائر درخواست پر ایس بی سی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں فردوس کالونی میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دائر آئینی درخواست کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت وکیلِ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ فردوس کالونی میں بغیر کسی بلڈنگ پلان کی منظوری کے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں۔
عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کو کیسے علم ہوا کہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ علاقے میں پورشن بنا کر فروخت کیے جا رہے ہیں، جو غیر قانونی تعمیرات کا واضح ثبوت ہے ۔ وکیلِ درخواست گزار نے مزید موقف اختیار کیا کہ اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو شکایات بھی کی گئیں، تاہم شکایت کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے ۔