صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی تعمیرات ، ایس بی سی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس ،جواب طلب

  • کراچی
غیر قانونی تعمیرات ، ایس بی سی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس ،جواب طلب

پورشن بنا کر فروخت کیے جا رہے ہیں، شکایت کے باوجود کارروائی نہیں کی جا رہی،درخواست گزار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے فردوس کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دائر درخواست پر ایس بی سی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں فردوس کالونی میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دائر آئینی درخواست کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت وکیلِ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ فردوس کالونی میں بغیر کسی بلڈنگ پلان کی منظوری کے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں۔

عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کو کیسے علم ہوا کہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ علاقے میں پورشن بنا کر فروخت کیے جا رہے ہیں، جو غیر قانونی تعمیرات کا واضح ثبوت ہے ۔ وکیلِ درخواست گزار نے مزید موقف اختیار کیا کہ اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو شکایات بھی کی گئیں، تاہم شکایت کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بلوچستان کی پسماندگی کے خاتمہ کیلئے اقدامات کر رہے، سیدال ناصر

برطانیہ مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے کردار ادا کرے، فیصل راٹھور

پی ٹی آ ئی کو 9 مئی جیسے واقعات نہیں دہرانے دینگے ، امیر مقام

اسلام آباد، مین ہولز کورز لگانے، فٹ پاتھوں کی مرمتی کی مہم شروع

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، مین ہولز بارے رپورٹ طلب

راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں فرینڈز آف پولیس انٹرن شپ پروگرام ختم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن