پروفیسر سلیم الزماں صدیقی کی یاد میں مشاعرہ

  • کراچی
کراچی(این این آئی)جامعہ کراچی کے بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی و حیاتیاتی علوم (آئی سی سی بی ایس)کے زیرِ اہتمام عظیم سائنس دان پروفیسر ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کی یاد میں۔۔۔

 سالانہ مشاعرہ بعنوان محفلِ سخن بیادِ پروفیسر سلیم الزماں صدیقی جمعرات کی شام پروفیسر سلیم الزماں صدیقی آڈیٹوریم، آئی سی سی بی ایس، جامعہ کراچی میں منعقد ہوا۔ عالمی شہر ت یافتہ شاعرانور شعور نے مشاعرے کی صدارت کی جبکہ ممتاز ادبی شخصیت اور دانشور شاعر فراست رضوی مہمانِ خصوصی تھے ۔ آئی سی سی بی ایس جامعہ کراچی کے ڈائریکٹرپروفیسر ڈاکٹر محمد رضا شاہ نے افتتاحی خطاب کیا۔

 

