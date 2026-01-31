صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
آئی جی سے پریاکماری کے والدکی ملاقات

کراچی (این این آئی)آئی جی سندھ جاویدعالم اوڈھوسے پریاکماری کے والد راج کمار نے وفدکے ہمراہ ملاقات کی ۔سینٹرل پولیس آفس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں ایڈوکیٹ کلپنا دیوی مہیش کمار،ڈاکٹردھرما جسرانی ودیگرشامل تھے۔

 آئی جی سندھ جاویدعالم اوڈھونے وفدکو پریاکماری کی بازیابی کے حوالے سے حکومت سندھ اور پولیس کی جانب سے اب تک کیے جانے والے اقدامات سے تفصیلی آگاہ کیا۔پریاکماری کی بازیابی کی کوششوں میں مزیدتیزی لانے کے کئے محکمہ داخلہ سندھ کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کے لئے مراسلہ ارسال کیا جارہا ہے ۔

 

