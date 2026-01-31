صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹینکر ڈرائیور کا جسمانی ریمانڈ

  • کراچی
ٹینکر ڈرائیور کا جسمانی ریمانڈ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) جوڈیشل مجسٹریٹ غربی نے آئی سی آئی پل پر ٹینکر کی ٹکر سے پولیس اہلکار سمیت دو افراد کے جاں بحق ہونے کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔

پولیس نے گرفتار ملزم جمعہ خان کو عدالت میں پیش کیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ دورانِ سماعت تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے پاس صرف ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ٹینکر کے مالک رمضان کو بھی مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے ۔

 

