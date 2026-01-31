صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حساس ادارے کا جعلی کیپٹن گرفتار

  • کراچی
حساس ادارے کا جعلی کیپٹن گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایسٹ زون پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، حساس ادارے کا جعلی کیپٹن گرفتار، ملزم خود کو حساس ادارے کا کیپٹن ظاہر کر کے لوگوں کو ہراساں کیا کرتا تھا۔

ترجمان ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کے مطابق گلستانِ جوہر پولیس نے بلاک 15 میں کارروائی کرکے جعلی کیپٹن انس کو گرفتار کرلیا۔ملزم کے قبضے سے حساس ادارے کا جعلی کارڈ اور موٹر سائیکل برآمد کرلی گئی۔ملزم کے خلاف ضابطے کے تحت مقدمہ درج، جبکہ مزید تفتیش کیلئے تفتیشی حکام کے حوالے کردیا گیا ہے ۔ گرفتار ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے ۔علاوہ ازیں بوٹ بیسن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز اور چوری شدہ موٹر سائیکل سمیت دو خطرناک ملزمان واجد عرف چاڑا اور محمد یاسین کو گرفتار کر لیا۔

 

