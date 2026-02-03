حیدر آباد:قاسم آباد کے گھر میں لاکھوں روپے کی چوری کی واردات
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)قاسم آباد کی جی ایم بی کالونی میں واقع معظم عمرانی نامی شخص کے گھر سے نامعلوم ملزمان نے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کرلیا۔۔۔
گھر کے مالک معظم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کو تالا لگاکر رشتے داروں کے یہاں شادی کی تقریب میں شرکت کیلئے گیا تھا، ملزمان نے تالا توڑ کر نقدی، طلائی زیورات اور سامان چوری کرلیا، واردات کے دوران ملزمان نے گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی بند کردیئے جس کے باعث ملزمان کی شناخت نہیں ہوسکی۔