میرپور خاص:یوسی 8میں درجنوں پودے جنونی شخص نے کاٹ دیئے
چیئرمین کی جانب سے لگائے گئے تھے ، مقدمے کیلئے درخواست تھانے میں جمع
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)یونین کونسل نمبر 8 میں ماحولیاتی بہتری کے لیے چیئرمین حاجی محمد علی کی جانب سے لگائے گئے درجنوں پودے کسی جنونی شخص نے بے دردی سے کاٹ کر پھینک دیئے ، یہ درخت ماحول کو سرسبز بنانے ، آلودگی میں کمی اور شہریوں کو صاف فضا فراہم کرنے کے مقصد کے تحت لگائے گئے تھے ، واقعے کی اطلاع ملتے ہی چیئرمین یونین کونسل حاجی محمد علی نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کو ماحول دشمن اور قابلِ مذمت قرار دیا، انہوں نے کہا کہ درخت لگانا نہ صرف حکومت بلکہ ہر شہری کی مشترکہ ذمہ داری ہے ، اور اس طرح کے اقدامات سے معاشرے اور آنے والی نسلوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچتا ہے۔
چیئرمین حاجی محمد علی واقعے میں ملوث شخص کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ٹاؤن تھانے پہنچ گئے ، جہاں انہوں نے تحریری درخواست جمع کرواتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسے عناصر کو کھلی چھوٹ دی گئی تو ماحولیاتی تحفظ کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، علاقہ مکینوں نے بھی اس افسوسناک واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور کاٹے گئے درختوں کے متبادل فوری طور پر نئے پودے لگائے جائیں تاکہ ماحول کو دوبارہ سرسبز بنایا جائے۔