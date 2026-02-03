کوٹری:گلشن شہباز میں غیر قانونی سینکڑوں گیس کنکشن پکڑے گئے
8انچ لائن سے کلپ لگاکر کروڑوں روپے کی گیس چوری کی جارہی تھی، زونل منیجرکنکشن کاٹ کرہزاروں فٹ ربڑ کے پائپ، کلپ ضبط کرلئے ، ایاز جکھرانی، گفتگو
کوٹری (نامہ نگار)کوٹری میں کروڑوں روپے کی گیس چوری کی بڑی واردات پکڑی گئی۔ گیس حکام نے گلشن شہباز میں غیرقانونی گیس کنکشن کے خلاف کارروائی کرکے انہیںمنقطع کردیا۔ تفصیلات کے مطابق سوئی سدرن گیس کمپنی کے زونل منیجر ایاز جکھرانی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کوٹری میں گلشن شہباز کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے جامشورو سے کوٹری جانے والی 8انچ قطر کی لائن سے درجنوں غیرقانونی کنکشن منقطع کردیئے ہیں۔ گیس حکام نے غیر قانونی کنکشن کے ہزاروں فٹ ربڑ کے پائپ اور کلپ بھی ضبط کر لئے ہیں۔
اس ضمن میں زونل منیجر ایاز جکھرانی نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گیس چوری کی مد میں کمپنی کو سالانہ تین کروڑ روپے کے نقصان کا سامنا تھا۔ اتنے بڑے علاقے میں صرف 60 صارف میٹر پر گیس استعمال کررہے تھے ، جبکہ دو ہزار رہائشی گھر موجود ہیں جوکہ گیس چوری کررہے تھے ۔ گیس چوری میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب آخری اطلاعات ملنے تک کسی بھی گیس چور کے خلاف مقدمے کا اندراج نہیں ہوسکا تھا۔